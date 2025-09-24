Seznam společností
Firework
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Obchodní rozvoj

  • Všechny platy Obchodní rozvoj

Firework Obchodní rozvoj Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní rozvoj in United States ve společnosti Firework se pohybuje od $208K do $284K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Firework. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Průměrná celková kompenzace

$223K - $270K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$208K$223K$270K$284K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Obchodní rozvoj příspěvků v Firework k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Firework podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Obchodní rozvoj nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní rozvoj ve společnosti Firework in United States představuje roční celkovou odměnu $284,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Firework pro pozici Obchodní rozvoj in United States je $208,250.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Firework

Související společnosti

  • Mixpanel
  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje