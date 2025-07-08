Seznam společností
Firework
Firework Platy

Platy ve společnosti Firework se pohybují od $149,250 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $246,225 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Firework. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $205K
Obchodní rozvoj
$246K
Úspěch zákazníků
$153K

Produktový manažer
$149K
Manažer softwarového inženýrství
$239K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Firework podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Firework je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $246,225. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Firework je $205,000.

