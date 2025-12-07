Seznam společností
Firefly Aerospace
Firefly Aerospace Letecký inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Letecký inženýr in United States ve společnosti Firefly Aerospace se pohybuje od $80.8K do $110K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Firefly Aerospace. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$86.5K - $105K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$80.8K$86.5K$105K$110K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Firefly Aerospace?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Letecký inženýr ve společnosti Firefly Aerospace in United States představuje roční celkovou odměnu $110,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Firefly Aerospace pro pozici Letecký inženýr in United States je $80,750.

Další zdroje

