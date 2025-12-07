Seznam společností
Průměrná celková kompenzace Prodej in United States ve společnosti Fireblocks se pohybuje od $225K do $319K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fireblocks. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$255K - $302K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$225K$255K$302K$319K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Fireblocks podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti Fireblocks in United States představuje roční celkovou odměnu $319,125. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fireblocks pro pozici Prodej in United States je $224,775.

Další zdroje

