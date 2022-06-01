Seznam společností
Finder
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Finder Platy

Platy ve společnosti Finder se pohybují od $79,668 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $177,678 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Finder. Naposledy aktualizováno: 9/3/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Produktový designér
$79.7K
Produktový manažer
$120K
Softwarový inženýr
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Manažer softwarového inženýrství
$178K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Finder je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $177,678. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Finder je $120,827.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Finder

Související společnosti

  • USAA
  • Vanguard
  • TD Ameritrade
  • Northwestern Mutual
  • Cox Automotive
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje