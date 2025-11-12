Kompenzace Datový architekt in United States ve společnosti Fidelity Investments se pohybuje od $83.2K year pro L3 do $168K year pro L6. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fidelity Investments. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
$83.2K
$80.7K
$0
$2.5K
L4
$124K
$114K
$1.4K
$8.7K
L5
$172K
$131K
$0
$41K
L6
$168K
$138K
$938
$28.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Fidelity Investments podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)