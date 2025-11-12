Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Ireland ve společnosti Fidelity Investments se pohybuje od €44.6K year pro L3 do €113K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in Ireland činí celkem €75.3K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fidelity Investments. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
€44.6K
€41.7K
€0
€2.9K
L4
€54.9K
€51.4K
€0
€3.6K
L5
€77.8K
€71.2K
€1.1K
€5.5K
L6
€113K
€107K
€0
€6.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Fidelity Investments podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)