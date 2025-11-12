Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in India ve společnosti Fidelity Investments se pohybuje od ₹1.22M year pro L3 do ₹2.66M year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹1.81M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fidelity Investments. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
₹1.22M
₹1.13M
₹12.5K
₹68.9K
L4
₹1.54M
₹1.35M
₹71.6K
₹116K
L5
₹3.1M
₹2.57M
₹176K
₹356K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Fidelity Investments podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)