Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Greater Dublin Area ve společnosti Fidelity Investments se pohybuje od €45.1K year pro L3 do €77.6K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Dublin Area činí celkem €57K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fidelity Investments. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
€45.1K
€42.8K
€0
€2.2K
L4
€56.3K
€51.6K
€0
€4.7K
L5
€77.6K
€71.5K
€1.5K
€4.5K
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Fidelity Investments podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)