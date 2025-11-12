Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Greater Boston Area ve společnosti Fidelity Investments se pohybuje od $87.7K year pro L3 do $233K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Boston Area činí celkem $118K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fidelity Investments. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
L3
$87.7K
$82.8K
$200
$4.7K
L4
$118K
$104K
$1.2K
$12.8K
L5
$143K
$131K
$2.1K
$9.4K
L6
$186K
$147K
$7.5K
$31.4K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Fidelity Investments podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)