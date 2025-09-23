Seznam společností
Fidelity International
Fidelity International Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in India ve společnosti Fidelity International činí celkem ₹3.34M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fidelity International. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Mediánový balíček
company icon
Fidelity International
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Celkem za rok
₹3.34M
Pozice
-
Základní
₹3.34M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Fidelity International?

₹13.98M

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Fidelity International in India představuje roční celkovou odměnu ₹4,090,555. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fidelity International pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹1,510,722.

