Průměrná celková kompenzace Produktový manažer in Portugal ve společnosti Fidel API se pohybuje od €58.9K do €82.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fidel API. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$73.7K - $89.3K
Portugal
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$68K$73.7K$89.3K$95K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Fidel API?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Fidel API in Portugal představuje roční celkovou odměnu €82,278. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fidel API pro pozici Produktový manažer in Portugal je €58,871.

