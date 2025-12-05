Seznam společností
Fidel API
Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in United States ve společnosti Fidel API se pohybuje od $113K do $161K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fidel API. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$129K - $153K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$113K$129K$153K$161K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Fidel API?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Fidel API in United States představuje roční celkovou odměnu $161,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fidel API pro pozici Lidské zdroje in United States je $113,400.

