Seznam společností
Fictiv
Fictiv Produktový manažer Platy

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fictiv. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$49.9K - $58.1K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$46.1K$49.9K$58.1K$64.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Fictiv?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Fictiv in India představuje roční celkovou odměnu ₹5,677,573. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fictiv pro pozici Produktový manažer in India je ₹4,055,409.

Další zdroje

