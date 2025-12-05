Seznam společností
Ferrovial
Průměrná celková kompenzace Stavební inženýr in Spain ve společnosti Ferrovial se pohybuje od €27.1K do €39.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ferrovial. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$35.5K - $41.2K
Spain
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Ferrovial?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Stavební inženýr ve společnosti Ferrovial in Spain představuje roční celkovou odměnu €39,348. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ferrovial pro pozici Stavební inženýr in Spain je €27,113.

Další zdroje

