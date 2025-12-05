Seznam společností
Ferric
Ferric Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti Ferric se pohybuje od CA$88.2K do CA$123K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ferric. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$69.3K - $83.9K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$63.9K$69.3K$83.9K$89.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Ferric?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Ferric in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$123,280. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ferric pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$88,209.

