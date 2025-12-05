Seznam společností
Fedica
Fedica Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Canada ve společnosti Fedica se pohybuje od CA$82.9K do CA$118K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fedica. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$68.8K - $80.5K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$60K$68.8K$80.5K$85.7K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Fedica?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Fedica in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$118,294. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fedica pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$82,907.

Další zdroje

