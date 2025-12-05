Seznam společností
FD Technologies
  • Platy
  • Obchodní analytik

  • Všechny platy Obchodní analytik

FD Technologies Obchodní analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Obchodní analytik in United Kingdom ve společnosti FD Technologies činí celkem £72.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti FD Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Mediánový balíček
company icon
FD Technologies
Business Analyst
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
$97.7K
Pozice
Senior
Základní
$97.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u FD Technologies?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti FD Technologies in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £82,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti FD Technologies pro pozici Obchodní analytik in United Kingdom je £72,603.

Další zdroje

