Fast Retailing
Fast Retailing Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in China ve společnosti Fast Retailing se pohybuje od CN¥1.15M do CN¥1.57M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Fast Retailing. Naposledy aktualizováno: 12/5/2025

Průměrná celková kompenzace

$175K - $207K
China
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$161K$175K$207K$221K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Fast Retailing?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Fast Retailing in China představuje roční celkovou odměnu CN¥1,572,693. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fast Retailing pro pozici Manažer softwarového inženýrství in China je CN¥1,148,749.

Další zdroje

