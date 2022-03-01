Seznam společností
Farmers Business Network
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Farmers Business Network Platy

Platy ve společnosti Farmers Business Network se pohybují od $171,638 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $480,390 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Farmers Business Network. Naposledy aktualizováno: 10/9/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $180K
Datový vědec
$205K
Lidské zdroje
$176K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Produktový manažer
$199K
Programový manažer
$281K
Personalista
$172K
Technický programový manažer
$480K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Farmers Business Network podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Farmers Business Network je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $480,390. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Farmers Business Network je $198,739.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Farmers Business Network

Související společnosti

  • SoFi
  • Square
  • Spotify
  • Microsoft
  • Intuit
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje