Fareportal Platy

Platy ve společnosti Fareportal se pohybují od $16,925 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $204,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Fareportal. Naposledy aktualizováno: 10/15/2025

Softwarový inženýr
Median $16.9K
Produktový manažer
Median $150K
Manažer softwarového inženýrství
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Fareportal je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $204,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fareportal je $150,000.

