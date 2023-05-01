Seznam společností
Faraday Technology
Faraday Technology Platy

Platy ve společnosti Faraday Technology se pohybují od $40,935 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $67,810 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Faraday Technology. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Hardwarový inženýr
$61.4K
Projektový manažer
$67.8K
Softwarový inženýr
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Faraday Technology je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $67,810. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Faraday Technology je $61,364.

