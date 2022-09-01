Seznam společností
Fandom
Fandom Platy

Platy ve společnosti Fandom se pohybují od $60,775 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $90,545 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Fandom. Naposledy aktualizováno: 9/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $60.8K
Datový analytik
$90.5K
Manažer softwarového inženýrství
$89.8K

Důvěra a bezpečnost
$74.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Fandom je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $90,545. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fandom je $82,095.

