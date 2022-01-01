Seznam společností
Fanatics
Fanatics Platy

Platy ve společnosti Fanatics se pohybují od $7,881 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $305,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Fanatics. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Softwarový inženýr
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $210K
Manažer softwarového inženýrství
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vedoucí štábu
Median $65K
Datový vědec
Median $238K
Marketing
Median $120K
Datový analytik
Median $131K
Administrativní asistent
$103K
Obchodní analytik
$7.9K
Manažer datové vědy
$164K
Lidské zdroje
$163K
Produktový designér
$151K
Personalista
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Technický programový manažer
$238K
UX výzkumník
$125K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Fanatics podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Fanatics je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $305,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Fanatics je $156,975.

