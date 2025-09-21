Seznam společností
F5 Networks
F5 Networks Architekt řešení Platy

Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in United States ve společnosti F5 Networks činí celkem $276K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti F5 Networks. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

Mediánový balíček
company icon
F5 Networks
Solutions Architect
hidden
Celkem za rok
$276K
Pozice
hidden
Základní
$220K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$21K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u F5 Networks?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti F5 Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Zahrnuté pozice

Architekt cloudové bezpečnosti

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti F5 Networks in United States představuje roční celkovou odměnu $471,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti F5 Networks pro pozici Architekt řešení in United States je $255,000.

Další zdroje