F5 Networks
  Platy
  Softwarový inženýr

  Všechny platy Softwarový inženýr

F5 Networks Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti F5 Networks se pohybuje od $131K year pro Software Engineer 1 do $354K year pro Architect. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $178K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti F5 Networks. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
(Začátečnická úroveň)
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Zobrazit 3 Další úrovně
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Unlock by Adding Your Salary!

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti F5 Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti F5 Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem.

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti F5 Networks in United States představuje roční celkovou odměnu $354,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti F5 Networks pro pozici Softwarový inženýr in United States je $163,000.

