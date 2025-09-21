Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti F5 Networks se pohybuje od $192K year pro Product Manager 3 do $339K year pro Director Product Management. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $228K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti F5 Networks. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti F5 Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
