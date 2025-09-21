Seznam společností
F5 Networks
  • Platy
  • Marketing

  • Všechny platy Marketing

F5 Networks Marketing Platy

Mediánový kompenzační balíček Marketing in United States ve společnosti F5 Networks činí celkem $213K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti F5 Networks.

Mediánový balíček
company icon
F5 Networks
TECHNICAl Marketing Manager
Dallas, TX
Celkem za rok
$213K
Pozice
L4
Základní
$175K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$17.5K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
9 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u F5 Networks?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti F5 Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti F5 Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti F5 Networks in United States představuje roční celkovou odměnu $246,867. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti F5 Networks pro pozici Marketing in United States je $193,200.

Další zdroje