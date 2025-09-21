Seznam společností
F5 Networks
Průměrná celková kompenzace Zákaznické služby in Netherlands ve společnosti F5 Networks se pohybuje od €79.1K do €111K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti F5 Networks. Naposledy aktualizováno: 9/21/2025

Průměrná celková kompenzace

€85.8K - €104K
Netherlands
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€79.1K€85.8K€104K€111K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

€142K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti F5 Networks podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Zákaznické služby ve společnosti F5 Networks in Netherlands představuje roční celkovou odměnu €110,611. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti F5 Networks pro pozici Zákaznické služby in Netherlands je €79,144.

