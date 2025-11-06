Seznam společností
F-Secure Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti F-Secure činí celkem ₹3.84M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti F-Secure. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹3.84M
Pozice
L3
Základní
₹3.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Nejnovější příspěvky platů
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti F-Secure in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹3,975,195. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti F-Secure pro pozici Softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹3,835,512.

