Eyeota
Eyeota Platy

Platy ve společnosti Eyeota se pohybují od $84,460 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $100,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Eyeota. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $100K
Datový vědec
$84.5K
Produktový designér
$85.4K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Eyeota je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $100,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Eyeota je $85,425.

