Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti ExxonMobil se pohybuje od $101K year pro CL22 do $230K year pro CL27. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $180K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ExxonMobil. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
