Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti ExxonMobil se pohybuje od $101K year pro CL22 do $230K year pro CL27. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $180K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ExxonMobil. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
CL22
(Začátečnická úroveň)
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ExxonMobil in United States představuje roční celkovou odměnu $258,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ExxonMobil pro pozici Softwarový inženýr in United States je $180,000.

