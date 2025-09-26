Kompenzace Datový vědec in United States ve společnosti ExxonMobil se pohybuje od $124K year pro CL23 do $281K year pro CL27. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $210K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ExxonMobil. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
