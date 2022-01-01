Seznam společností
ExxonMobil
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

ExxonMobil Platy

Platy ve společnosti ExxonMobil se pohybují od $3,481 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $290,000 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ExxonMobil. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Strojní inženýr
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Softwarový inženýr
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack softwarový inženýr

Výzkumný vědec

Chemický inženýr
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Procesní inženýr

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Produktový manažer
CL24 $126K
CL26 $197K
Projektový manažer
CL23 $118K
CL27 $214K
Technický programový manažer
CL26 $182K
CL28 $290K
Obchodní rozvoj
Median $200K
Datový vědec
Median $35.8K
IT specialista
Median $108K
Marketing
Median $237K
Hardwarový inženýr
Median $140K
Produktový designér
Median $120K
Stavební inženýr
Median $231K
Účetní
$17.6K
Biomedicínský inženýr
$136K
Obchodní operace
$114K
Manažer obchodních operací
$139K
Obchodní analytik
$19.1K
Řídicí inženýr
$171K
Datový analytik
$26K
Elektrotechnický inženýr
$164K
Finanční analytik
$18.4K
Geologický inženýr
$169K
Lidské zdroje
$3.5K
Manažerský konzultant
$38.8K
Marketingové operace
$149K
Programový manažer
$181K
Prodej
$125K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$115K
Architekt řešení
$43.1K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Най-високо платената позиция в ExxonMobil е Technický programový manažer at the CL28 level с годишно общо възнаграждение от $290,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ExxonMobil е $134,342.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro ExxonMobil

Související společnosti

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje