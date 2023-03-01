Seznam společností
Exxeta
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Exxeta Platy

Platy ve společnosti Exxeta se pohybují od $56,964 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $98,865 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Exxeta. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $57K
Produktový manažer
Median $90.4K
Manažerský konzultant
$98.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at Exxeta is Manažerský konzultant at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $98,865. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exxeta is $90,376.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Exxeta

Související společnosti

  • LinkedIn
  • Square
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Stripe
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje