Extole
Extole Platy

Platy ve společnosti Extole se pohybují od $25,186 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $99,500 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Extole. Naposledy aktualizováno: 9/10/2025

$160K

Datový vědec
$43.8K
IT specialista
$27.6K
Produktový manažer
$36.2K

Softwarový inženýr
$25.2K
Architekt řešení
$99.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Extole je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $99,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Extole je $36,180.

