exadel
exadel Softwarový inženýr Platy v Uzbekistan

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Uzbekistan ve společnosti exadel činí celkem UZS 646.29M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti exadel. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Celkem za rok
UZS 646.29M
Pozice
Senior
Základní
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bonus
UZS 0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u exadel?

UZS 2B

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Časté dotazy

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Softwarový inženýr by exadel in Uzbekistan is 'n jaarlikse totale vergoeding van UZS 751,500,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by exadel vir die Softwarový inženýr rol in Uzbekistan is UZS 646,290,000.

