Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Georgia ve společnosti exadel činí celkem GEL 104K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti exadel. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Celkem za rok
GEL 104K
Pozice
Middle
Základní
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Bonus
GEL 0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u exadel?

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Přispět

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Časté dotazy

