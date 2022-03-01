Adresář Společností
Evonik
Evonik Platy

Rozsah platů Evonik se pohybuje od $76,108 v celkové kompenzaci ročně pro Architekt řešení na spodním konci do $159,120 pro Manažer obchodních operací na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Evonik. Naposledy aktualizováno: 8/11/2025

$160K

Manažer obchodních operací
$159K
Chemický inženýr
$87.4K
Řídicí inženýr
$126K

Marketing
$144K
Strojní inženýr
$80.4K
Architekt řešení
$76.1K
Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Evonik je Manažer obchodních operací at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $159,120. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Evonik je $106,651.

Další zdroje