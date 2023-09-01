Seznam společností
Evertz
Evertz Platy

Platy ve společnosti Evertz se pohybují od $39,407 celkové roční kompenzace pro pozici Information Technologist (IT) na dolním konci až po $84,500 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Evertz. Naposledy aktualizováno: 10/20/2025

Softwarový inženýr
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack softwarový inženýr

Architekt řešení
Median $84.5K
Hardwarový inženýr
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Evertz je Architekt řešení s roční celkovou odměnou $84,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Evertz je $55,440.

Další zdroje