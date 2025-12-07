Seznam společností
Establishment Labs
Establishment Labs Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Costa Rica ve společnosti Establishment Labs se pohybuje od CRC 10.51M do CRC 14.92M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Establishment Labs. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Establishment Labs?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Establishment Labs in Costa Rica představuje roční celkovou odměnu CRC 14,923,150. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Establishment Labs pro pozici Softwarový inženýr in Costa Rica je CRC 10,511,088.

Další zdroje

