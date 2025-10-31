Seznam společností
Esprow
Mediánový kompenzační balíček Personalista in Russia ve společnosti Esprow činí celkem RUB 733K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Esprow. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Celkem za rok
RUB 733K
Pozice
L3
Základní
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Esprow?
Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.25M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Esprow in Russia představuje roční celkovou odměnu RUB 732,672. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Esprow pro pozici Personalista in Russia je RUB 732,672.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Esprow

