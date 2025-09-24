Seznam společností
Ernst and Young
  • Strojní inženýr

  • Všechny platy Strojní inženýr

Ernst and Young Strojní inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Strojní inženýr in United Kingdom ve společnosti Ernst and Young se pohybuje od £94.4K do £134K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ernst and Young. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Průměrná celková kompenzace

£107K - £127K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
£94.4K£107K£127K£134K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

£121K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ernst and Young podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



