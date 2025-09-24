Seznam společností
Ernst and Young
Ernst and Young Manažer obchodních operací Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer obchodních operací ve společnosti Ernst and Young se pohybuje od $175K do $255K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ernst and Young. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Průměrná celková kompenzace

$201K - $229K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$175K$201K$229K$255K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ernst and Young podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Manažer obchodních operací at Ernst and Young sits at a yearly total compensation of $254,880. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Manažer obchodních operací role is $174,960.

