Mediánový kompenzační balíček Associate in India ve společnosti Ernst and Young činí celkem ₹765K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ernst and Young. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Mediánový balíček
company icon
Ernst and Young
Associate
Mumbai, MH, India
Celkem za rok
₹765K
Pozice
-
Základní
₹765K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Ernst and Young?

₹13.98M

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ernst and Young podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici jobFamilies.Associate ve společnosti Ernst and Young in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,525,476. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ernst and Young pro pozici jobFamilies.Associate in India je ₹765,330.

