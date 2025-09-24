Seznam společností
Ernst and Young
  • Platy
  • Administrativní asistent

  • Všechny platy Administrativní asistent

Ernst and Young Administrativní asistent Platy

Mediánový kompenzační balíček Administrativní asistent in United States ve společnosti Ernst and Young činí celkem $49.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ernst and Young. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025

Mediánový balíček
company icon
Ernst and Young
Executive Assistant
Louisville, KY
Celkem za rok
$49.6K
Pozice
L3
Základní
$49.6K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
7 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Ernst and Young?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Ernst and Young podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Administrativní asistent at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $68,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Administrativní asistent role in United States is $49,583.

Doporučené pozice

Další zdroje