Kompenzace Hardwarový inženýr in Sweden ve společnosti Ericsson se pohybuje od SEK 482K year pro JS5 do SEK 717K year pro JS7. Mediánový yearní kompenzační balíček in Sweden činí celkem SEK 616K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ericsson. Naposledy aktualizováno: 9/24/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 909K
SEK 909K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 717K
SEK 717K
SEK 0
SEK 0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
Žádné platy nenalezeny
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici