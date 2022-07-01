Seznam společností
EquiLend
EquiLend Platy

Platy ve společnosti EquiLend se pohybují od $6,472 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $119,400 pro pozici Právní na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti EquiLend. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $17.5K
Právní
$119K
Projektový manažer
$6.5K

Manažer softwarového inženýrství
$35.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti EquiLend je Právní at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $119,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti EquiLend je $26,584.

