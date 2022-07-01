Seznam společností
Equality Health
Equality Health Platy

Platy ve společnosti Equality Health se pohybují od $169,150 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $180,197 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Equality Health. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Produktový manažer
$169K
Manažer softwarového inženýrství
$180K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Equality Health je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $180,197. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Equality Health je $174,673.

Další zdroje

