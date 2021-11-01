Seznam společností
EQRx
EQRx Platy

Platy ve společnosti EQRx se pohybují od $131,340 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $229,500 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti EQRx. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Obchodní rozvoj
$230K
Datový analytik
$131K
Softwarový inženýr
$171K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti EQRx je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $229,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti EQRx je $170,850.

Další zdroje

